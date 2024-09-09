'Ребята переживают': Ярмоленко потребовал не набрасываться на игроков сборной Украины после поражения от Албании

Один капитанов сборной Украины Андрей Ярмоленко потребовал от болельщиков не набрасываться на игроков команды с жесткой критикой после поражения от Албании на старте Лиги наций. Футболист киевского "Динамо" добавил, что все его партнеры сильно переживают из-за результата.

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Об этом Ярмоленко заявил на пресс-конференции в Праге перед поединком против Чехии, которая состоится во вторник, 10 сентября. Вингер "сине-желтых" отметил, что команды группы находятся примерно на одном уровне, а все футболисты сборной Украины настроены исправить ситуацию.

"То, что мы проиграли Албании, не нужно расценивать так, будто мы выходим на поле и не хотим добиться хорошего результата. Ребята тоже переживают, понимают, куда они приезжают, понимают, что представляют страну, в которой идет война. Я прихожу на пресс-конференцию, чтобы также защитить ребят – не следует на всех набрасываться. Мы хотим показать яркий футбол. Но вы также должны понимать, что сейчас все сборные научились играть, уже нет легких игр. Албания – совсем другая команда, чем та, что была лет пять назад. Она это показала своей игрой на Евро и против нас", – сказал Ярмоленко.

Напомним, что Украина проиграла Албании, открыв счет в матче. Бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко после матча едко высмеял "сине-желтых".

Как сообщал OBOZ.UA, легенда киевского "Динамо" Йожеф Сабо жестко раскритиковал футболистов сборной Украины за матч с албанцами на старте Лиги наций.

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