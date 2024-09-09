'Понравилась прическа Цыганкова': Леоненко высмеял сборную Украины за матч с Албанией

Бывший нападающий киевского "Динамо" Виктор Леоненко высмеял игру сборной Украины в стартовом матче Лиги наций с Албанией. Экс-игрок национальной команды отметил, что наставнику "сине-желтых" Сергею Реброву нужно срочно решать проблему отсутствия креативности у его подопечных.

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Об этом Леоненко заявил в интервью порталу sport-express.ua. Он с иронией добавил, что все, чем запомнилась сборная Украины в поединке против Албании, – это прическа полузащитника Виктора Цыганкова. Бывший футболист также подчеркнул, что не считает результат встречи провальным.

"Это не провал, а наш уровень. Я вообще не пойму, почему многие считают, что у нас лучшая сборная за всю историю. Лучшая сборная три удара в створ ворот с Албанией не делает! Мы привыкли играть в бесполезный контроль мяча. Реброву надо искать проблему – почему нет моментов. Я не собираюсь материть нашу сборную, но Реброву надо делать выводы и думать, как создавать моменты. У сборной Украины мне понравилась только прическа Цыганкова. Наверное, он заснул в парикмахерской", – сказал Леоненко.

Напомним, что Украина проиграла Албании, открыв счет в матче. Уже 10 сентября "сине-желтые" во втором туре Лиги наций сыграют на выезде с Чехией.

Как сообщал OBOZ.UA, легенда киевского "Динамо" Йожеф Сабо жестко раскритиковал футболистов сборной Украины за матч с албанцами на старте Лиги наций.

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