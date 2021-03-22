Ребров рассказал, почему отказался возглавить "Динамо" летом 2020 года

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров объяснил, что отказался от работы в "Динамо" летом 2020 года, потому что не был готов бросить команду, с которой у него был действующий контракт.

В интервью на YouTube-канале "Бомбардир" украинский специалист рассказал, что получил предложение от киевлян не в самый подходящий момент. По словам нашего соотечественника, в тот момент он с венгерским клубом готовился к старту в квалификации Лиги чемпионов.

"Я принял решение ничего не менять, потому что у меня был действующий контракт. Если бы предложение возглавить "Динамо" было в другое время… Оно было сделано за несколько недель до старта квалификации Лиги чемпионов. Я верил в свою команду. Я не могу сказать, что я был на 100% уверен в том, что мы попадем в ЛЧ. Это был следующий этап моей работы. Я не мог бросить "Ференцварош", потому что тогда срочно нужен был тренер киевскому "Динамо". Это предложение было несвоевременным", – объяснил ситуацию Ребров.

Напомним, что в одном из интервью президент "Динамо" Игорь Суркис признался, что руководство киевлян предлагало тренеру "Ференцвароша" возглавить столичный клуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в СМИ появилась информация о том, что Ребров отказался от работы в московском ЦСКА из-за конфликта Украины и РФ.