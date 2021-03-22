Ребров розповів, чому відмовився очолити "Динамо" влітку 2020 року

Головний тренер "Ференцвароша" Сергій Ребров пояснив, що відмовився від роботи в "Динамо" влітку 2020 року, тому що не був готовий залишити команду, з якою у нього був чинний контракт.

В інтерв'ю на YouTube-каналі "Бомбардир" український фахівець розповів, що отримав пропозицію від киян не в дуже зручний момент. За словами нашого співвітчизника, в той момент він з угорським клубом готувався до старту в кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Я вирішив нічого не змінювати, тому що у мене був чинний контракт. Якби пропозиція очолити "Динамо" була в інший час... Вона була зроблена за кілька тижнів до старту кваліфікації Ліги чемпіонів. Я вірив у свою команду. Я не можу сказати, що я був на 100% впевнений в тому, що ми потрапимо в ЛЧ. Це був наступний етап моєї роботи. Я не міг кинути "Ференцварош", тому що тоді терміново потрібен був тренер київському "Динамо". Ця пропозиція була несвоєчасною", – пояснив ситуацію Ребров.

Нагадаємо, що в одному з інтерв'ю президент "Динамо" Ігор Суркіс зізнався, що керівництво киян пропонувало тренеру "Ференцвароша" очолити столичний клуб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Ребров відмовився від роботи в московському ЦСКА через конфлікт України і РФ.