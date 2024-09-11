Ребров пожаловался, что за год работы в сборной Украины 'встречался с футболистами максимум три недели'

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров пожаловался на то, что слишком мало времени проводит со своими подопечными, что влияет на игру и результаты команды. После поражения от Чехии в Лиге наций наставник "сине-желтых" отметил, что за все время работы исключая Евро-2024 тренировал футболистов не больше трех недель.

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Об этом Ребров заявил на пресс-конференции, пишет официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). 50-летний специалист подчеркнул, что главная задача сборной – квалификации к чемпионату мира 2026 года, частью которой является Лига наций.

"Да, пока у нас ноль набранных очков. Какова цель сборной Украины сейчас? Попасть на чемпионат мира. Мы можем попасть туда через квалификацию и матчи Лиги наций. Поединки Лиги наций очень важны для нас. Я работаю со сборной больше года. За этот период, если не принимать чемпионат Европы, я встречался с футболистами максимум три недели. Поэтому это очень тяжело. Уверен, нам есть над чем работать. Будем исправлять наши ошибки", – сказал Ребров.

Сразу после поражения от чешской команды тренера сборной Украины спросили об отставке, однако тот лишь улыбнулся в ответ.

Ранее OBOZ.UA провел тактический анализ матча Лиги наций Чехия – Украина, попытавшись объяснить фиаско подопечных Сергея Реброва.

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