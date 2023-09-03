Ребров одним словом описал, как на самом деле относятся к войне в Украине на Ближнем Востоке

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, который несколько лет тренировал арабский футбольный клуб "Аль-Айн", признался, что на Ближнем Востоке мало кто переживает из-за полномасштабного вторжения России в нашу страну. По мнению Сергей Станиславовича, жителям арабских стран война в Украине действительно неинтересна.

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"Им действительно это неинтересно. Но я помню, в моей команде все поддерживали Украину. Если вы помните, когда мы выиграли чемпионат ОАЭ, все сфотографировались с украинским флагом. Вся команда была рядом и помогала нам", – рассказал Ребров в эфире Youtube-каналу "Бомбардир".

Украинский специалист несколько раз спрашивал у своих игроков, что они думают о войне.

"Они отвечали, что да - они слышали о войне, поддерживают на, но Эмираты - это очень нейтральная страна и очень трудно там что-то изменить. Там даже не дают разрешения проносить флаг на стадион", – подытожил тренер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ребров возглавил "Аль-Айн" из одноименного города в Объединенных Арабских Эмиратах в августе 2021 года. Клуб под его руководством провел три сезона, сыграв 71 матч (44 победы/10 поражений).

В 2022-м Сергей Ребров и "Аль-Айн" выиграли чемпионат ОАЭ, а также стали обладателями Кубка страны.

7 июня 2023-го Ребров стал главным тренером сборной Украины по футболу.

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