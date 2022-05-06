Ребров испугал россиянина в лифте Дубая: украинский тренер не выдержал, увидев футболку ''Россия''

Украинский тренер эмиратского "Аль-Айна" Сергей Ребров полностью перешел на украинский, чтобы не говорить на одном языке с агрессором. Также легендарный нападающий киевского "Динамо" признался, что не конфликтует с россиянами, которые живут в Дубае.

В интервью "Сніданок з 1+1" Ребров рассказал про встречу с представителем РФ в лифте в Дубае, а также изменение в поведении россиян в Эмиратах после начала полномасштабной войны в Украине.

"В Дубае уже почти нет конфликтов с россиянами. Хотя однажды в лифте я встретил мужчину с футболкой "Россия". Я спросил его: "Что конкретно ты хочешь подчеркнуть этой надписью?". А он ответил, что это просто чистая футболка. Я сказал, мол, ты ведь понимаешь, что у нас умирают люди, к чему эта футболка? Он вышел из лифта и куда-то побежал", – рассказал Ребров.

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По словам тренера, теперь в ОАЭ никто из представителей РФ не кричит, из какой они страны.

"Россияне прячутся, основная масса из тех, что в Эмиратах, понимают, что происходит. Однако лично у меня нет желания с ними общаться. Но в то же время очень сложно игнорировать, как в этом случае с футболкой", – отмечает Ребров.

Также тренер, который родился в Горловке и всегда был русскоязычным, активно учит украинский и со своими детьми старается общаться только на государственном языке.

"Сейчас я говорю на украинском. У каждого гражданина Украины сейчас есть понимание, насколько важен наш язык. Я уверен, что мы все перейдем, потому что понимаем, насколько это необходимо не для страны, а для самого себя. Ведь не очень приятно разговаривать на языке страны-агрессора", – уверен Ребров.

Ранее мы сообщали, что Ребров выиграл первый трофей в ОАЭ и отметил победу, показав трибунам флаг Украины.