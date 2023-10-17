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Ребров исключил капитана сборной Украины из состава на матч с Мальтой

Александр Чеканов
Футбол
1 минута
1,7 т.
Ребров исключил капитана сборной Украины из состава на матч с Мальтой

Капитан сборной Украины Тарас Степаненко не сыграет с командой Мальтой в матче отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года. Поединок состоится 17 октября, а "сине-желтых" в нем устроит только победа.

Об этом говорится на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ). Тренер национальной команды Сергей Ребров не включил опытного опорного полузащитника в заявку на игру. При этом о причинах такого решения наставника национальной команды ничего неизвестно.

Ребров исключил капитана сборной Украины из состава на матч с Мальтой
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Ребров исключил капитана сборной Украины из состава на матч с Мальтой

ЗАЯВКА СБОРНОЙ УКРАИНЫ

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Александр Сваток, 5. Сергей Сидорчук, 6. Егор Назарина, 7. Георгий Судаков, 8. Александр Пихаленок, 9. Роман Яремчук, 10. Михаил Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Виталий Буяльский, 15. Назарий Русин, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Владислав Ванат, 19. Денис Попов, 20. Александр Зубков, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Дмитрий Ризнык.

Ребров исключил капитана сборной Украины из состава на матч с Мальтой

Отметим, что встреча состоится на поле национального стадиона в Та-Али. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Мальта – Украина. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Ребров исключил капитана сборной Украины из состава на матч с Мальтой

Как сообщал OBOZ.UA, полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко со словами "куда ты лупишь тот мяч?" отреагировал на гол Александра Караваева в ворота Северной Македонии с 40 метров.

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