Ребров исключил двух футболистов из состава сборной Украины на матч с Мальтой

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров не включил в заявку на матч отборочного турнира Евро-2024 с Мальтой полузащитника Владислава Кочергина и нападающего Назария Русина. В то же время в список вошли те же 23 игрока, которые готовились к поединку против Северной Македонии.

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Об этом информирует официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). Ребров не стал менять подход к формированию заявки после игры 16 июня, оставив ее без изменений.

ЗАЯВЫКА СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА МАТЧ С МАЛЬТОЙ

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сваток, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Владислав Ванат, 10. Михаил Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Ефим Конопля, 18. Александр Тымчик, 19. Даниил Игнатенко, 2. Александр Зубков, 21. Георгий Судаков, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин.

Отметим, что игра мальтийцев и украинцев состоится в понедельник, 19 июня. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Мальта – Украина. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Украины добыла волевую победу над Северной Македонией в отборе Евро-2024. После матча судья после финального свистка наказал защитника нашей команды Виталия Миколенко, которого посчитал провокатором.

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