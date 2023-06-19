Украина – Мальта: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2024

Национальная сборная Украины в понедельник, 19 июня, проводит свой третий матч отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года. Команда Сергея Реброва в номинально домашней игре принимает аутсайдера группы С Мальту.

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Встречу принимает стадион имени Антона Малатински в словацкой Трнаве. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Мальта – Украина. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

ЕВРО-2024. Отбор

Группа С

Трнава, стадион имени Антона Малатински

Главный арбитр: Рюдди Бюке (Франция), арбитр VAR: Бенуа Мийо (Франция)

Украина – Мальта – 0:0

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9 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Ребров снова отцепил от состава Кочергина и Русина.

1. Георгий Бущан, 2. Эдуард Соболь, 3. Александр Сваток, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Владислав Ванат, 10. Михаил Мудрик, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Ефим Конопля, 18. Александр Тимчик, 19. Даниил Игнатенко, 2. Александр Зубков, 21. Георгий Судаков, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин.

10 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Приветствуем всех любителей футбола. Сегодня украинская сборная играет свой второй официальный матч под руководством Сергея Реброва. Разумеется, никакого другого исхода, кроме как победа, мы не рассматриваем.

При этом не стоит забывать, что единственная встреча в истории команд завершилась поражением для украинцев. В июне 2017 года "сине-желтые" проиграли в Граце 0:1. В том поединке принимали участие Матвиенко, Степаненко, Ярмоленко, Малиновский, Соболь и Цыганков.

Мальтийцы проиграли все три матча квалификации Евроо-2024 с общим счетом 1:8. У Украины одна победа над Македонией и 2-4 место в квинтете.

Как сообщал OBOZREVATEL, судья матча Северная Македония – Украина сразу после финального свистка наказал защитника нашей команды Виталия Миколенко, которого посчитал провокатором.

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