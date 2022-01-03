'Реал' без Лунина сенсационно проиграл, 'Барса' добыла 'золотые' очки. Видео

Неожиданным поражением завершился для мадридского "Реала" вояж в гости к "Хетафе" – 16-й команде чемпионата Испании. Лидер Ла Лиги не сумел забить одному из аутсайдеров и проиграл со счетом 0:1, пропустив мяч от турка Унала уже на девятой минуте.

Украинский вратарь "сливочных" Андрей Лунин после подставы с дебютом в "Реале" остался на скамейке запасных.

Бельгийский кипер Тибо Куртуа, который болел коронавирусом, успел выздороветь к игре в пригороде Мадрида и провел на поле весь матч. Смотрите лучшие моменты встречи в Хетафе.

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Наставник "Реала" Карло Анчелотти после поединка сказал, что его подопечные задержались в отпуске. А вот принципиальный соперник столичных футболистов, "Барселона", смог победить на курортной Майорке (1:0) в воскресенье, 2 января, поздно вечером и подняться на пятое место.

Единственный мяч в ворота 15-й команды турнира опытный форвард Люк де Йонг забил в конце первого тайма. Главный тренер каталонцев Хави похвалил нидерландца и немецкого вратаря Марка-Андре тер Штегена и назвал добытые три очка золотыми. Вашему вниманию – обзор матча.

После неудачного старта в чемпионате "Барса" постепенно поднимается в таблице и сейчас отстает от "Атлетико" всего на одно очко и на два – от "Бетиса". Догнать "Реал" подопечные Хави вряд ли смогут, но попасть в зону Лиги чемпионов им по силам.

Как сообщал OBOZREVATEL, тренер "Реала" высказался о положении Лунина в команде.

В то же время Шевченко встретился с футболистом сборной России.