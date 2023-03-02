''Реал'' забил в свои ворота и проиграл ''Барселоне'' в Кубке Испании. Видео

Мадридский "Реал" проиграл каталонской "Барселоне" в первом матче полуфинала Кубка Испании по футболу. Встреча в столице на легендарном "Сантьяго Бернабеу" завершилась со счетом 0:1.

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Единственный и решающий гол был забит в первом тайме. На 27-й минуте гости выбежали в контратаку. Удар Алехандро Бальде отбил Куртуа, но сделал это прямо на ногу одноклубника.

Изначально судья показал офсайд, но после помощи ассистентов VAR изменил решение, засчитав автогол на Эдера Милитао.

"Реал" бросился отыгрываться и в оставшееся врем владел территориальным преимуществом, которое так и не смог воплотить в игровое. "Барса" также имела несколько возможностей увеличить счет, но все удары прошли мимо ворот.

Ответная встреча пройдет 5 апреля. В финале победитель сыграет с лучшим в паре "Осасуна" - "Атлетик". Там после первой игры счет 1:0 в пользу "Осасуны".

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