Разгромный провал "Барселоны": результаты Лиги чемпионов 8 декабря

В Лиге чемпионов сезона 2021/2022 завершился групповой этап. Матчи состоялись в квартетах E, F, G и H, в которых определились почти все участники плей-офф.

Единственной группой, в которой остается интрига, стала группа F. Из-за сильнейшего снегопада в Бергамо игра "Аталанты" и "Вильярреала" была перенесена на 9 декабря.

Самым сенсационным получилась игра в квартете Е, где каталонская "Барселона" разгромно проиграла "Баварии" (0:3) и впервые за 21 год не смогла выйти в 1/8 финала. "Сине-гранатовые" вылетели из турнира и продолжат выступления в Лиге Европы. К такому результату каталонцев приложило руку и киевское "Динамо". Подопечные Луческу проиграли в гостях "Бенфике".

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Таким образом в плей-офф Лиги чемпионов вышли:

Победители групп: "Аякс", "Бавария", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Реал", "Ювентус".

Обладатели вторых мест (несеяные): "Атлетико", "Интер", "Пари Сен-Жермен", "Спортинг", "Челси".

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2021/22 состоится 13 декабря в Доме европейского футбола в Ньоне и начнется в 13:00 по киевскому времени

Все результаты Лиги чемпионов 8 декабря:

"Бавария" Германия – "Барселона" Испания 3:0 (2:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 34 Мюллер, 2:0 – 43 Сане, 3:0 – 62 Мусиала.

Бавария – Нойер, Павар, Зюле (Ньянзу, 78), Упамекано, Дэвис (Ричардс, 71), Толиссо (Рока, 60), Мусиала, Мюллер, Левандовски (Тилльман, 77), Коман (Сарр, 71), Сане.

Барселона – тер Стеген, Араухо, Пике, Лангле, Альба (Мингеса, 31), Бускетс, де Йонг (Пуч, 73), Гави (Демир, 86), Дест (Нико Гонсалес, 46), Депай, Дембеле (Коутиньо, 73).

Предупреждения: Бускетс (3), Араухо (16), Ричардс (82).

"Бенфика" Португалия – "Динамо" Киев Украина 2:0 (2:0, 0:0)

Голы: 1:0 – 16 Яремчук, 2:0 – 22 Жилберто.

Бенфика – Влаходимос, Жилберто (Лазаро, 73), Вертонген, Отаменди, Алмейда, Гримальдо, Жоау Мариу (Таарабт, 73), Вайгль, Пицци (Эвертон, 59), Рафа Силва (Паулу Бернарду, 82), Яремчук (Нуньес, 82).

Динамо Киев – Бущан, Тымчик, Сирота, Забарный, Миколенко, Цыганков (Караваев, 79), Вербич (де Пена, 64), Сидорчук (Андриевский, 86), Шапаренко, Гармаш (Рамирес, 79), Буяльский.

Предупреждения: Жилберто (24), Забарный (30), Вербич (36), Цыганков (44).

"Манчестер Юнайтед" Англия – "Янг Бойз" Швейцария 1:1 (1:1, 0:0)

Голы: 1:0 – 9 Гринвуд, 1:1 – 42 Ридер.

Манчестер Юнайтед – Хендерсон (Хитон, 68), Уан-Биссака, Матич, Байи, Шоу (Менджи, 61), Мата (Сэвидж, 89), Лингард (Икбал, 89), ван де Бек, Диалло (Шортайр, 68), Гринвуд, Эланга.

Янг Бойз – Фэвр, Масерас, Лустенбергер, Камара (Лаупер, 77), Лефор, Нгамале, Ридер (Хефти, 62), Мартинс Перейра, Эбишер (Сьерро, 62), Сьебатшо (Канга, 62), Элиа (Майер, 87).

Предупреждение: Шортайр (79).

"Аталанта" Италия – "Вильярреал" Испания перенесен на 9 декабря

"Вольфсбург" Германия – "Лилль" Франция 1:3 (0:1, 1:2)

Голы: 0:1 – 11 Йылмаз, 0:2 – 72 Дэвид, 0:3 – 77 Гомес, 1:3 – 89 Штеффен.

Вольфсбург – Кастельс, Мбабу (Баку, 63), Борнаув, Лакруа, Пауло Отавио (Руссийон, 63), Гилавоги (Нмеча, 75), Арнольд, Герхардт (Лукебакио, 46), Вранкс, Вегорст, Вальдшмидт (Штеффен, 75).

Лилль – Грбич, Челик (Тиагу Джало, 83), Фонте, Ботман, Рейнилду, Гудмундссон (Гомес, 68), Иконе (Языджи, 84), Андре, Саншеш, Йылмаз (Онана, 75), Дэвид.

Предупреждения: Борнаув (17), Фонте (18), Арнольд (62), Иконе (66), Руссийон (87), Штеффен (90), Рейнилду (90).

"Ред Булл" Австрия – "Севилья" Испания 1:0 (0:0, 1:0)

Гол: 1:0 – 50 Окафор.

Ред Булл – Кен, Кристенсен, Онгене, Соле, Ульмер, Сучич (Капальдо, 75), Зайвальд, Камара, Ааронсон, Окафор (Адаму, 84), Адейеми (Шешко, 66).

Севилья – Буну, Монтьель (Рекик, 68), Диего Карлос, Кунде, Аугустинссон (Рафа Мир, 53), Ракитич (Оливер Торрес, 68), Фернандо, Жордан, Гомес (Оскар Родригес, 68), Окампос, Мунир.

Предупреждения: Аугустинссон (18), Онгене (37), Жордан (56), Ульмер (69), Окампос (81).

Удаление: Жордан (64).

"Зенит" Россия – "Челси" Англия 3:3 (2:1, 1:2)

Голы: 0:1 – 2 Вернер, 1:1 – 38 Клаудиньо, 2:1 – 41 Азмун, 2:2 – 62 Лукаку, 2:3 – 85 Вернер, 3:3 – 90 Оздоев.

Зенит – Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий (Круговой, 66), Дуглас Сантос, Кузяев (Оздоев, 79), Барриос, Вендел (Мостовой, 51), Малком (Ерохин, 79), Азмун (Дзюба, 79), Клаудиньо.

Челси – Аррисабалага, Аспиликуэта, Кристенсен, Сарр, Джеймс, Сауль (Алонсо, 75), Баркли (Зиеш, 65), Маунт, Хадсон-Одои (Пулишич, 65), Лукаку (Хавертц, 75), Вернер.

Предупреждения: Хадсон-Одои (37), Ловрен (60).

"Ювентус" Италия – "Мальме" Швеция 1:0 (1:0, 0:0)

Гол: 1:0 – 18 Кин.

Ювентус – Перин, де Винтер (Де Шильо, 71), Бонуччи, Ругани, Алекс Сандро, Рабьо, Бентанкур (Миретти, 90), Артур, Дибала (Мората, 46), Бернардески (Куадрадо, 82), Кин (Да Грака, 90).

Мальме – Диавара, Мойсандер, Нильсен, Ахмедходжич, Ольссон, Ракип (Пенья, 30), Бирманчевич, Кристиансен, Инносент (Налич, 89), Бергет, Чолак (Абубакари, 78).

Предупреждения: Чолак (49), Инносент (69), Пенья (80), Рабьо (90).