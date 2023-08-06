Пятов сыграл 17 минут с 'Тоттенхэмом' и завершил карьеру. 'Шахтер' пропустил 5 голов. Видео

Донецкий "Шахтер" проиграл лондонскому "Тоттенхэму" в благотворительном матче. Встреча в столице Англии на домашнем стадионе "шпор" завершилась со счетом 5:1.

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Эта встреча стала последней в карьере легендарного голкипера "горняков" Андрея Пятова. 39-летний футболист защищал ворота "Шахтера" с 2007 года, пропустив за это время 415 голов в 482 матчах. Еще 223 раза Андрей отстоял на "0".

Пятов в матче с "Тоттенхемом" сыграл всего 17 минут. После этого вратарю устроили коридор почета, а в воротах его заменил Дмитрий Ризнык.

Сама встреча прошла при тотальном преимуществе хозяев, которые усилиями своего капитана Гарри Кейна легко закатили четыре гола.

Напомним, что во время этой игры были собраны средства для благотворительного фонда Shakhtar Social, оказывающего финансовую поддержку, гуманитарную и медицинскую помощь детям и семьям по всей Украине с начала полномасштабной войны России против нашей страны. "Тоттенхэм" также внес финансовый вклад и пожертвовал прибыль от продажи билетов.

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