ПСЖ с Месси и Мбаппе вылетел из Кубка Франции по пенальти в 1/8 финала. Видео

Впервые с 2014 года ПСЖ не сыграет в финале Кубка Франции по футболу. Причем, на этот раз парижане выбыли из турнира уже на стадии 1/8 финала, проиграв на своем "Парк де Пренс" гостям из Ниццы.

Соперник, занимающий второе место во французской Лиге 1, оказал звездным хозяевам достойное сопротивление. В основное время команды не смогли забить хотя бы один мяч на двоих, а в серии пенальти удачливей оказался вратарь "Ниццы" Марцин Булка. Поляк справился с двумя ударами футболистов ПСЖ, а итальянец Джанлуиджи Доннарумма – с одним. В итоге – 6:5, и "Ницца" выходит в четвертьфинал на "Марсель".

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Аргентинец Лионель Месси провел в составе лидера чемпионата весь матч, однако восьмой раз в девяти последних выходах на поле не сумел забить. Хотя он, как и форвард Килиан Мбаппе, который вышел на замену, реализовали 11-метровые.

За последние семь лет ПСЖ выиграл шесть финалов Кубка, а один раз уступил. Причем, впервые с 2011 года парижский гранд не забил хотя бы один мяч в кубковой игре. Тогда команда проиграла в решающем поединке "Лиллю" (0:1).

В чемпионате же отрыв ПСЖ от "Ниццы" составляет 11 очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, самый дорогой футболист мира Мбаппе подписал контракт с "Реалом".

Ранее Мбаппе сделал хет-трик за ПСЖ за 17 минут во Франции.