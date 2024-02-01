'Прилетало': дом Андрея Шевченко в Киеве несколько раз попадал под обстрел

Дом легендарного нападающего киевского "Динамо", "Милана" и сборной Украины Андрея Шевченко в Киеве несколько раз попадал под обстрелы. По словам нового главы Украинской ассоциации футбола (УАФ), в строении, в том числе, выбивало окна.

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Об этом Шевченко заявил в интервью YouTube-каналу "Бомбардир". Экс-наставник национальной команды отметил, что его не пугают ракетные удары российских оккупантов, так как он принял для себя решение постоянно находиться в Украине и начать работу на посту президента УАФ.

"Да, прилетало рядом с домом. Это же не в первый раз. Таких ситуаций за два года было несколько. Пугают ли обстрелы? Я сделал уже свой выбор, я же сказал. Я сделал этот выбор спустя два-три дня после начала полномасштабной войны. Правильно сказать, что война началась в 2014 году. Это так. Я сказал, что буду помогать, разговаривать, буду рассказывать. Я хочу быть тем голосом, который будет рассказывать, что происходит в Украине. После моего первого приезда, и общения с друзьями, с военными, которые как раз и стоят на первой линии, я понял, что это надо делать постоянно", – сказал Шевченко.

Ранее легенда футбола высказался об отъезде заграницу молодых игроков, а также тем, как нужно с ними взаимодействовать, чтобы соотечественники вернулись в страну.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что Шевченко решил больше не заниматься тренерской деятельностью. Он получил предложение возглавить национальную команду Азербайджана, но ответил категорическим отказом.

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