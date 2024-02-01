newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

"Прилетало": дом Андрея Шевченко в Киеве несколько раз попадал под обстрел

Александр Чеканов
Футбол
2 минуты
1,6 т.
'Прилетало': дом Андрея Шевченко в Киеве несколько раз попадал под обстрел

Дом легендарного нападающего киевского "Динамо", "Милана" и сборной Украины Андрея Шевченко в Киеве несколько раз попадал под обстрелы. По словам нового главы Украинской ассоциации футбола (УАФ), в строении, в том числе, выбивало окна.

Видео дня

Об этом Шевченко заявил в интервью YouTube-каналу "Бомбардир". Экс-наставник национальной команды отметил, что его не пугают ракетные удары российских оккупантов, так как он принял для себя решение постоянно находиться в Украине и начать работу на посту президента УАФ.

"Прилетало": дом Андрея Шевченко в Киеве несколько раз попадал под обстрел
"Прилетало": дом Андрея Шевченко в Киеве несколько раз попадал под обстрел

"Да, прилетало рядом с домом. Это же не в первый раз. Таких ситуаций за два года было несколько. Пугают ли обстрелы? Я сделал уже свой выбор, я же сказал. Я сделал этот выбор спустя два-три дня после начала полномасштабной войны. Правильно сказать, что война началась в 2014 году. Это так. Я сказал, что буду помогать, разговаривать, буду рассказывать. Я хочу быть тем голосом, который будет рассказывать, что происходит в Украине. После моего первого приезда, и общения с друзьями, с военными, которые как раз и стоят на первой линии, я понял, что это надо делать постоянно", – сказал Шевченко.

"Прилетало": дом Андрея Шевченко в Киеве несколько раз попадал под обстрел
Андрей Шевченко протестует против войны в Украине.

Ранее легенда футбола высказался об отъезде заграницу молодых игроков, а также тем, как нужно с ними взаимодействовать, чтобы соотечественники вернулись в страну.

"Прилетало": дом Андрея Шевченко в Киеве несколько раз попадал под обстрел

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что Шевченко решил больше не заниматься тренерской деятельностью. Он получил предложение возглавить национальную команду Азербайджана, но ответил категорическим отказом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!