Президент УЕФА высказался о "страдающих русских спортсменов" и был высмеян в сети

Президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Александера Чеферина комментируя отстранение российских команд признался, что решение забанить весь российский футбол на евроарене далось с большим трудом. По мнению главы УЕФА ситуация была очень сложная.

При этом Чеферин отметил, что был очень расстроен наказанием российских футболистов, так как считает, что они не виноваты в войне против Украины.

"Мы не могли поступить иначе, хотя в каком-то смысле мое сердце разбивается из-за санкций против спортсменов, потому что это не их конфликт. Нехорошо, что они страдают из-за этого", - цитирует президента УЕФА испанское издание As.com.

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В тоже время Чеферин считает, что в сложившейся ужасной ситуации, Европейский союз был обязан помочь.

"Мы должны внести свой вклад, чтобы как можно скорее положить конец этому безумию", – подытожил Александер Чеферин.

Такие слова вызвали насмешки со стороны болельщиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, месяц назад Чеферин отметил, что поднимать вопрос о прекращении трансляций турниров под эгидой Союза в Российской Федерации не актуально, так как такое дополнительное наказание для России не обсуждалось на исполкоме.