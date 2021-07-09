Президент УЕФА назвал нечестным и неправильным формат проведения Евро-2020

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация больше не будет проводить чемпионаты Европы в большом количестве стран одновременно. По его словам, этот формат является нечестным и неудобным как для сборных, так и для болельщиков.

В интервью изданию BBC глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отметил, что одни команды потратили значительно больше сил на перелеты, чем другие, а также высказался о трудностях, с которыми столкнулись фанаты. Функционер считает нынешний формат интересной идеей, которую сложно воплотить в жизнь.

"Если вы спросите у меня, то я больше не поддержу такой формат проведения Евро. Я считаю его слишком сложным и, в каком-то смысле, не очень правильным, поскольку одним командам пришлось преодолеть свыше 10 тысяч километров, а другим – 1 тысячу, к примеру. Это нечестно по отношению к фанатам. Некоторым из них в один день нужно было находиться в Риме, а уже на следующий день или через один – в Баку. А такой перелет занимает четыре с половиной часа. Это интересная идея, которую тяжело воплотить в жизнь. Я думаю, что мы больше не будем возвращаться к этому формату", – заявил Чеферин.

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Напомним, что Евро-2020 проходит в городах 11 разных стран. Сборная Украины, которая закончила свое выступление на чемпионате на стадии четвертьфинала, играла в Амстердаме, Бухаресте, Глазго и Риме.

Отметим, что в 2024 году Германия станет хозяйкой турнира.

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