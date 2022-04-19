"Позвонил Ярмоленко в слезах": Суркис рассказал о просьбе футболиста в первый день войны в Украине

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис вспомнил о первых днях полномасштабного нападения России на нашу страну. По словам Игоря Михайловича пострадавшим оказался даже Андрей Ярмоленко, который выступает за "Вест Хэм" и в это время находился в Англии.

Накануне начала войны, Ярмоленко оправил на родину на консультацию к врачу свою жену с ребенком.

"В первую ночь мне позвонил в слезах Андрей: "Игорь Михайлович, помогите спасти мою семью". Мы сразу же выделили его жене и сыну комнату на базе. В первую очередь, мы думали, как вывезти семьи футболистов. На базе был создан координационный штаб", – цитирует Суркиса Fanday.

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"Динамо" пыталось организовать автобусы, чтобы вывезти женщин, детей и людей преклонного возраста за границу, но было сложно найти водителей, которым был разрешен выезд за границу.

В итоге беженцев довезли под Молдову, там они пешком перешли границу и пересели в подогнанные автобусы со стороны Румынии.

Как сообщал OBOZREVATEL, капитан сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко смог поговорить с тренером "Зенита" Анатолием Тимощуком, который молчаливо поддержал войну в родной стране, всего две минуты. Затем Андрей просто послал своего бывшего партнера по сборной.

Также Ярмоленко признался, какого единственного российского футболиста он поблагодарил, после начала войны в Украине.