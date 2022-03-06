'Позор и колхоз': легенда 'Шахтера' предложил запретить слово 'Россия'

Легендарный капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна предложить запретить использование слова "Россия" в мире. По мнению бывшего футболиста "оранжево-черных", агрессивные действия РФ в отношении Украины сплотил весь мир.

Об этом сам Срна заявил в интервью программе "Денисов Time". Он выразил полную поддержку украинскому народу, а также выразил уверенность в победе нашей страны в войне с агрессором.

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"Весь мир с Украиной. Нужно пережить очень тяжелый период. Россия даже не заслуживает того, чтобы мы о ней говорили и произносили это название. Я бы во всем мире запретил произносить "Россия". Это позор и колхоз. Не знаю, какими словами описать то, что происходит в Украине. Я уверен, что в конце концов, мы победим. Украинцам хочу сказать, что они не остались сами. Никогда не видел Украину такой. Я горжусь, что живу здесь 19 лет, что вырос среди таких людей. Никто не уехал, все бьются за свою страну", – сказал Срна.

Отметим, что Дарио Срна является рекордсменом "Шахтера" по количеству сыгранных матчей (536).

Как сообщал OBOZREVATEL, Дарио Срна рассказал о том, что матч плей-офф отборочного турнира ЧМ-2022 между сборными Шотландии и Украины, который был запланирован на 24 марта, будет перенесен на лето из-за нападения России на нашу страну.