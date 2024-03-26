Федерация футбола Франция (ФФФ) объявила о проведении минуты молчания перед товарищеским матчем национальной команды с чилийцами в память о жертвах теракта в Москве 22 марта. В организации назвали это "солидарностью с российским народом", забыв о том, что этот народ массово поддерживает войну против Украины.

Об этом в эфире телеканала Europe 1 заявил президент ФФФ Филипп Диалло. Функционер подчеркнул, что французская федерация не смогла организовать подобное мероприятие перед игрой с Германией 23 марта – через сутки после событий в РФ – из-за того, что программа была полностью согласована.

"После произошедших событий нам необходимо проявить большую солидарность с российским народом. Будьте уверены, что Федерация футбола Франции полностью солидарна с российским народом и своими российскими коллегами", – сказал Диалло.

При этом его не смущает тот факт, что российские власти и лично диктатор Владимир Путин бездоказательно обвиняет в подготовке теракта Украину, продолжая обстреливать мирные города нашей страны и убивать ее жителей. В Кремле раз за разом выдают откровенную ложь о событиях в Москве, замалчивая полный провал спецслужб и силовиков.

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