''Поздравил'' ''Газпром'' с юбилеем. Чемпион России ''Зенит'' опозорился в Иране

Чемпион России по футболу "Зенит" проиграл в Иране местному "Сепахану". Товарищеский матч в Исфахане завершился со счетом 2:0.

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Эту игру главный спортивный канал РФ транслировал с черными рамками, без звука со стадиона и в низком качестве. Периодически во время показа было слышно иранского комментатора.

Российские болельщики с издевками восприняли такой результат, отмечая что команда из Санкт-Петербурга сделала отличный "подарок" своему титульному спонсору.

"Отличный подарок на тридцатилетие Газпрома. Газпром - мечты сбываются!" – с иронией отмечают фанаты.

Также уровень игры российских футболистов раскритиковал и четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов

"Цирк. Получается ли так, что нам нечего делать в Азии? Да нам везде нечего делать, они же не тренируются, они же лентяи, они законченные, вы посмотрите, они с Узбекистаном и Таджикистаном сыграли по нолям, это что такое? Там же почтальоны играют и таксисты. Там нет на бюджете никого. Позорище", – цитирует ветерана "Все про спорт".

Как сообщал OBOZREVATEL, на этой игре иранские болельщики устроили украинский перфоманс. Во втором тайме зрители развернули большой флаг Украины, чтобы выразить поддержку нашей стране.

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