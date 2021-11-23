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Появилось видео инцидента, остановившего матч "Динамо" – "Бавария"
Матч 5-го тура Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и мюнхенской "Баварией был остановлен на несколько минут, после того как на поле выбежал полуобнаженный болельщик. Инцидент случился на 5 минуте.
Страйкер смог пересечь почти все поле до того, как один из стюардов сбил нарушителя подножкой.
После этого хулигана отвели в сторону фанатского сектора. Ультрас, сидевшие там, попытались отбить "коллегу" – преимущественно с помощью снежков.
На помощь охране стадиона пришло еще несколько десятков стюардов и конфликт был исчерпан.
November 23, 2021
Как сообщал OBOZREVATEL, поединок на НСК "Олимпийский" между "Динамо" и "Баварией" завершился со счетом 1:2.
Единственный гол в составе чемпиона Украины забил Денис Гармаш.