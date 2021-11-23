Появилось видео инцидента, остановившего матч "Динамо" – "Бавария"

Матч 5-го тура Лиги чемпионов между киевским "Динамо" и мюнхенской "Баварией был остановлен на несколько минут, после того как на поле выбежал полуобнаженный болельщик. Инцидент случился на 5 минуте.

Страйкер смог пересечь почти все поле до того, как один из стюардов сбил нарушителя подножкой.

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После этого хулигана отвели в сторону фанатского сектора. Ультрас, сидевшие там, попытались отбить "коллегу" – преимущественно с помощью снежков.

На помощь охране стадиона пришло еще несколько десятков стюардов и конфликт был исчерпан.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок на НСК "Олимпийский" между "Динамо" и "Баварией" завершился со счетом 1:2.

Единственный гол в составе чемпиона Украины забил Денис Гармаш.