Появилось фото, как травмированный Беседин с женой отдыхает после Евро-2020

Форвард сборной Украины Артем Беседин после завершения чемпионата Европы-2020 полетел отдыхать в солнечную Турцию. У себя в Instagram футболист киевского "Динамо" выложил совместный снимок из Антальи со своей женой Радмилой Карафетовой.

В кадре Артем стоит на берегу бассейна, обнимая свою любимую женщину.

"Моя жизнь", – подписал кадр спортсмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, Беседин получил жуткую травму в дополнительное время матча 1/8 финала Евро-2020 против Швеции.

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Через 10 минут после выхода на замену, в ногу Артему влетел Даниэльссон.

Судья после просмотра VAR удалил шведа, а Беседин отправился в больницу.

Позже стала известна степень травмы.

Напомним, что Артем и Радмила вместе с 2018 года.

Солистка цыганского ансамбля старше своего супруга. У нее есть двое детей от пре­дыдущих отношений – дочка Божена и сын Дамир.

В конце июня 2019 у Артема и Радмилы родился сын Доминик.