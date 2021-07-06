Появилось фото, как травмированный Беседин с женой отдыхает после Евро-2020
Форвард сборной Украины Артем Беседин после завершения чемпионата Европы-2020 полетел отдыхать в солнечную Турцию. У себя в Instagram футболист киевского "Динамо" выложил совместный снимок из Антальи со своей женой Радмилой Карафетовой.
В кадре Артем стоит на берегу бассейна, обнимая свою любимую женщину.
"Моя жизнь", – подписал кадр спортсмен.
Как сообщал OBOZREVATEL, Беседин получил жуткую травму в дополнительное время матча 1/8 финала Евро-2020 против Швеции.
Через 10 минут после выхода на замену, в ногу Артему влетел Даниэльссон.
Судья после просмотра VAR удалил шведа, а Беседин отправился в больницу.
Позже стала известна степень травмы.
Напомним, что Артем и Радмила вместе с 2018 года.
Солистка цыганского ансамбля старше своего супруга. У нее есть двое детей от предыдущих отношений – дочка Божена и сын Дамир.
В конце июня 2019 у Артема и Радмилы родился сын Доминик.