Сборная России по футболу снова стала посмешищем в сети из-за поиска спарринг-партнеров для проведения товарищеских матчей. По данным журналистов, в будущем году команда Валерия Карпина с большой долей вероятности сыграет с представителями Занзибара.

Об этом информирует издание "Спорт-Экспресс", которое отмечает, что Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры с коллегами из Занзибара. При этом стоит отметить, что национальная команда этой автономии в составе Танзании не входит в Международную федерацию футбола (ФИФА).

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Читатели портала Sports.ru бурно отреагировали на эту новости, цитируя "Айболита" и песню Валерия Меладзе "Лимбо". Они отметили, что РФС продолжает пробивать дно, а также удивились, почему команда Карпина не может сыграть с со сборными из БРИКС или "Л/ДНР".

"Торжество многополярного мира", "Скажите, когда играем с Вакандой, чтоб я отпуск на этот день взял", "Потом можно матч с Вачуту и Бачата, потом с Вилларибо и Виллабаджо, потом Кондуит и Швамбрания, ну и финалочка – суперсерия против ротенберговской Россия-25", "Запад просто уничтожен нашими победами", "То чувство, когда снизу дна постучали", "Ваканда, Нарния и Вестерос – следующие на очереди!", "Хотел так пошутить, оказалась – реальность намного смешнее", "Даже кореша по БРИКС не хотят играть?", "До игр со сборными Абхазии, "ДНР" и "ЛНР" осталось совсем чуть-чуть", – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Гвинеи по футболу готова сыграть с командой России в 2024 году, что вызвало истерическую реакцию у болельщиков из РФ.

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