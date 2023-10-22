'Дожили. Мы так и до Гаити доберемся'. Новый соперник сборной России по футболу вызвал истерику у болельщиков РФ

Сборная Гвинеи по футболу готова сыграть с командой России в 2024 году, заявил вице-президент Гвинейской федерации футбола (FGF) Сега Диалло. Африканский чиновник выразил сожаление, что в 2023-м товарищеский матч со сборной России невозможен, так как 17 и 21 ноября у его команды игры отбора к чемпионату мира с Угандой и Ботсваной.

"В будущем переговоры насчет организации товарищеской встречи возможны. Мы открыты для организации матчей со всеми странами-членами семьи ФИФА, в которую входит и Россия. Футбол вне политики, а Гвинея в отличных отношениях с Российской Федерацией", – заявил Диалло в интервью российским журналистам.

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По словам вице-президента FGF, его страна собирается вместе работать над тем, чтобы в следующем году организовать товарищескую встречу национальных сборных.

Такой соперник подопечных Валерия Карпина вызвал неподдельную истерику у российских болельщиков.

"М-да уж. Мы так и до Гаити доберёмся. И не только в футбольном плане", "Теперь ещё и Гвинея будет катать наших дровосеков", "Папуа Новая или Бисау? Это важно", – отмечают в сети.

Юзеры стебуться, что африканский форум в Санкт-Петербурге прошел не зря.

Фанаты с горечью признают, что в ближайшее время им не видать топовых соперников в спарингах.

"Кто следующий из стран третьего мира с протянутой рукой? Дожили… И на чистом глазу говорим, что все замечательно. Да, я даже удивлен что мы серию матчей с Северной Кореей не играем. Наш партнер, сосед и брат", – пишут в комментариях.

Россияне с сарказмом отмечают, что на самом деле их страна никем не изолирована.

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