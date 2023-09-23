'Потерпел полную неудачу'. 'Челси' дали 'идеальный совет', куда деть Мудрика

Бывший нападающий "Ливерпуля" и "Астон Виллы" Стэн Коллимор считает, что "Челси" стоит отдать украинского нападающего Михаила Мудрика в аренду. По мнению эксперта, именно так лидер сборной Украины сможет реализовать потенциал.

Коллимор напоминает, что это молодой игрок, который сыграл всего 44 матча за донецкий "Шахтер", прежде чем "Челси" подписал его почти за 90 миллионов фунтов стерлингов.

"Некоторые футболисты могут оправдать эту шумиху, другие нет, и пока что Мудрик потерпел полную неудачу. Он все еще может реализовать свой потенциал – ему всего 22 года, но ему нужно провести еще несколько игр, прежде чем "Челси" сможет рассчитывать на то, что он станет их основным левым нападающим. Он просто слишком неопытен", - пишет Колимор в колонке для CaughtOffside.

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Коллимор уверен, что Михаилу нужно опуститься на уровень ниже, но пойти играть за клуб, где ожидания победы неделя за неделей такие же высокие, как в "Челси".

"Другой вопрос, примут ли они его или нет, но я думаю, что "Боруссия Дортмунд" могла бы стать идеальным клубом для Мудрика. Это был бы правильный путь для украинца к тому, чтобы полностью раскрыть свой потенциал", – отмечает эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, с января прошлого года Мудрик провел за "Челси" 22 матча во всех турнирах. Единственными результативным действиями футболиста из Украины стали две голевые передачи. Суммарное сыгранное время составило 876 минут.

17 сентября в поединке 5-го тура АПЛ, несмотря на сенсационные заверения лондонской прессе о том, что Мудрик выйдет в стартовом составе на ""Борнмут", нашего соотечественника все равно выпустили лишь на замену во втором тайме. Поединок завершился со счетом 0:0, а Sofascore и WhoScored оценили игру Михаила в 7,0 и 6,5 соответственно.

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