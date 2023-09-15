Тренер 'Челси' принял сенсационное решение по Мудрику – СМИ

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик впервые в сезоне должен выйти в стартовом составе лондонского "Челси". Соответствующее неожиданное решение принял главный тренер "синих" Маурисио Почеттино, несмотря на провальную игру нашего соотечественника как за клуб, так и за национальную команду в отборочном турнире к чемпионату Европы 2024 года.

Об этом пишет авторитетный портал football.London. В последних матчах Почеттино использовал на позиции левого вингера Бена Чилвелла. Однако перед поединком 5-го тура Премьер-лиги аргентинский специалист решил изменить свой тактический подход и вернуть англичанина на позицию левого защитника, а выше него поставить Мудрика. Именно эту связку тренер лондонцев наигрывает на тренировках.

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"Челси" и "Борнмут", цвета которого защищает украинец Илья Забарный, сыграют в воскресенье, 17 сентября, на "Вайталити Стэдиум". Начало встречи – в 16:00 по киевскому времени, а увидеть ее можно будет на телеканале Setanta Sports и платформе setantasports.com.

Отметим, что Мудрик в новом сезоне провел за "Челси" всего три матча, в которых сыграл всего 66 минут. Результативными действиями украинец не отметился. "Синие" после четырех туров занимают 12-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе четыре очка.

Как сообщал OBOZREVATEL, болельщики сборной Англии освистали полузащитника национальной команды Украины Михаила Мудрика и выкрикивали в его адрес оскорбительные высказывания.

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