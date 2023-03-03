Последнее желание Пеле перед смертью привело в ужас близких ''Короля футбола''

Легендарный нападающий Пеле перед своей смертью пожелал, чтобы сборная Аргентины и Лионель Месси выиграли чемпионат мира 2022 года. Этим "Король футбола" привел в ужас своих близких, однако они отдали должно "небесно-голубым", которые в итоге в финале мундиаля обыграли французов.

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Об этом на своей странице в социальной сети Instagram написала дочь прославленного бомбардира Келли Насименту. Она опубликовала снимок с супругой Месси Антонелой Роккуццо и поделилась воспоминаниями о последних мгновениях жизни своего выдающегося отца.

"После поражения Бразилии от Хорватии все, кто заходил в больничную палату говорили: "Как дела, Пеле? За кого ты сейчас? Не за Аргентину же?" И он говорил: "Да, за Аргентину! Этот кубок должен остаться в Южной Америке, а Месси это заслужил". Все просто недоумевали: "Как? Аргентина? Ужас!". Он уже не мог смотреть финал по телевизору, но понял, что Аргентина победила и Месси сумел поднять кубок над головой. Он был счастлив", – рассказала Насименту.

Напомним, Пеле скончался 29 декабря минувшего года в возрасте 83 лет. Его похоронили на необычном кладбище, место на котором "Король футбола" купил задолго до смерти. После полномасштабного вторжения России в Украину он осудил агрессоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес, который устроил вакханалию после победы на чемпионате мира-2022 и оскорблял французских футболистов, обвинил во всем своих партнеров.

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