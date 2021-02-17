Норвежский футболист установил исторический рекорд Лиги чемпионов

Норвежский нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд, сделав дубль в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Севильи", стал первым футболистом в истории турнира, который забил 18 мячей за 13 игр.

Кроме того, 20-летний футболист вышел на вторую строчку в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов среди норвежцев. У него столько же голов, сколько и у экс-форварда "Валенсии" Джона Карью. Игроку сборной Норвегии остался забить один мяч, чтобы опередить бывшего нападающего "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннара Сульшера.

Холанд позапрошлый сезон провел в австрийском "Зальцбурге", забив 17 голов за 16 матчей. 29 декабря 2019-го перешел в "Боруссию". В 31 матчах успел 28 раз расписаться в воротах соперников.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 декабря французский форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, забивший пенальти в матче 6-го тура Лиги чемпионов против "Истанбула" Башакшехира (5:1), стал самым юным футболистом в истории турнира, который достиг отметки в 20 голов.

Чемпион мира побил достижение аргентинского нападающего Лионеля Месси, забившего 20-й мяч в 22 года и 8 месяцев.