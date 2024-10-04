Поражение 'Динамо', от которого больно всей Украине. Что пошло не так в матче Лиги Европы против 'Хоффенхайма'

Киевское "Динамо" провело второй матч в Лиге Европы - на этот раз команда уступила немецкому "Хоффенхайму" 2:0. После поражения от "Лацио" подопечные Шовковского не извлекли главных уроков и даже нашли новые проблемные зоны. OBOZ.UA ищет ответы - кто или что виноват в очередном невнятном поражении украинского клуба.

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Стартовые составы

"Динамо": Бущан, Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак, Бражко, Волошин, Михайленко, Шапаренко, Кабаев, Ванат

"Хоффенхайм": Бауманн, Нсоки, Штах, Акпогума, Прасс, Бишоф, Гриллич, Жондре, Гложек, Крамарич, Мерштедт

Первый тайм. Есть инициатива, нет результативности

Игра началась импульсивными и неосторожными действиями команд. Неудобный прессинг диктовал непредсказуемую игру с обеих сторон - креативность и ремни пятой или оригинальные сбросы куда-то в свободную зону. "Динамо" в таком хаосе чуть не привезло себе гол, когда Попов и Караваев опасно пасовались, без подстраховки сзади. Обе команды столкнулись с кадровыми проблемами, хотя и имели кем заменить недостающих игроков. Шовковский ощутимо обновил состав по сравнению с первым матчем ЛЕ: возвращение Попова, Михайленко в центре, Караваев и Волошин со старта.

В стартовые 10 минут "Хоффенхайм" защищался 5-4-1, не выбрасываясь в отбор. Пространство между игроками было очень мало, пытавшимся создать Волошин и Кабаев – они отходили шире, растягивая защитников. В один из таких эпизодов появилась щель, которую использовал Бражко – классный и мощный удар потянул вратарь.

Как и "Лацио", немцы больше всего давили из-за правого фланга с последующим забросом в Мерштедт или Гложек. Развитие атак шаблонное: выманить Бражка или Шапаренко выше и найти пространство для перевода вперед. Именно так и произошло в момент гола: Бауман возле центрального круга получил время, чтобы увидеть Жандре в зоне Дубинчака, француз свободно принял и прострелил в штрафную, где Гложеку оставалось только забивать с нескольких метров. Снова комплексная ошибка на нескольких участках поля, ответственность за пропущенный мяч ложится чуть ли не на пол команды.

Первый тайм чем-то напоминал поединок против "Лацио" : киевляне контролируют игру, навязывают свой темп, чаще пытаются угрожать чужим воротам. Но так же легко теряют мяч на собственной половине и дарят немцам моменты, которые из-за обрезок становятся опаснее методических и спланированных атак бело-синих. А когда случился гол, украинцы начали проигрывать и второй темп, из-за чего давление на последнюю линию не останавливалось. Удар Бражка так и остался единственной реальной угрозой от "Динамо" за 45 минут.

Второй тайм. Новая проблема всей команды

На второй тайм киевляне сменили схему: Бражко стал играть выше, Шапаренко и Михайленко уже, однако желаемого результата не пришло. "Хоффенхайм" провоцировал бело-синих сохранять инициативу, чтобы утомить их и взорваться в нужный момент. Именно так немцам удалось забить во второй раз.

Гложек все сделал сам. Он протянул мяч метров с 40 с левого фланга в центр, мимо Михайленко через Попова, Бражка и Михавка; на мгновение показалось, что вместо киевлян выставили тренировочные стойки. Обыгрыш в касание с Крамаричем - и точный удар точно в угол. Бущан тянулся, но обводный выстрел был под стоечку, такое не берется. Это первые голы чеха за 6 месяцев и первый дубль с декабря прошлого года.

Развитию чужих атак способствовала гибкость Гриллича – 29-летний опорник не оставался на одной позиции. Разумные разрезные передачи оставляли вне игры по три динамовца, также он перерезал пасовые линии на Ваната, а иногда даже бросался под удар, как последний игрок перед воротами. Когда его заменили, эту задачу взяли на себя Крамарич и Бишоф. Взаимозаменяемость позволяла немцам свободно чувствовать себя на половине поля киевлян и во вторые 45 минут.

У "Динамо" открылась новая проблема - попытки пройти в одно касание ломались из-за банальной потери на приеме. И это при том, что статистически немцы теряли мяч почти вдвое чаще. Не было поэтому и забросов: Бущан несколько раз выносил куда-то за спины Нсоки и Штаху, но Ванат и Волошин проигрывали борьбу корпусом. Ограниченность доступных защитников не позволяла добавить качества и в оборонные действия "Динамо": Попов до сих пор не может найти свой стиль, Михавко пришлось снять из-за нескольких тактических ошибок, латерали тоже были слабы. В "Хоффенхайме" центрбек Штах сам контролировал любой прострел. За 45 минут ни присутствовавшие, ни новые игроки бело-синих так и не дали остроты.

2:0 - "Динамо" проигрывает второй матч матч ЛЕ и застревает в подвале таблицы с ужасной разницей мячей "-5". Стабильность начала сезона растеряна, звезды уходят с поля без результативных действий. Динамовцы не смогли использовать самый слабый элемент в "Хоффенхайме" - ни один из угловых не привел к опасности, даже когда немцы отчаянно пытались выбить мяч и не попадали после. Далее – УПЛ и пауза сборных; у Шовковского очень мало времени переработать все свои конспекты и придумать что-то новое, ведь дальше не такая уж слабая "Рома".