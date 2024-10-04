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Поражение "Динамо", от которого больно всей Украине. Что пошло не так в матче Лиги Европы против "Хоффенхайма"

Артём Россинский
Футбол
4 минуты
3,8 т.
Поражение 'Динамо', от которого больно всей Украине. Что пошло не так в матче Лиги Европы против 'Хоффенхайма'

Киевское "Динамо" провело второй матч в Лиге Европы - на этот раз команда уступила немецкому "Хоффенхайму" 2:0. После поражения от "Лацио" подопечные Шовковского не извлекли главных уроков и даже нашли новые проблемные зоны. OBOZ.UA ищет ответы - кто или что виноват в очередном невнятном поражении украинского клуба.

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Стартовые составы

"Динамо": Бущан, Караваев, Попов, Михавко, Дубинчак, Бражко, Волошин, Михайленко, Шапаренко, Кабаев, Ванат

"Хоффенхайм": Бауманн, Нсоки, Штах, Акпогума, Прасс, Бишоф, Гриллич, Жондре, Гложек, Крамарич, Мерштедт

Первый тайм. Есть инициатива, нет результативности

Игра началась импульсивными и неосторожными действиями команд. Неудобный прессинг диктовал непредсказуемую игру с обеих сторон - креативность и ремни пятой или оригинальные сбросы куда-то в свободную зону. "Динамо" в таком хаосе чуть не привезло себе гол, когда Попов и Караваев опасно пасовались, без подстраховки сзади. Обе команды столкнулись с кадровыми проблемами, хотя и имели кем заменить недостающих игроков. Шовковский ощутимо обновил состав по сравнению с первым матчем ЛЕ: возвращение Попова, Михайленко в центре, Караваев и Волошин со старта.

В стартовые 10 минут "Хоффенхайм" защищался 5-4-1, не выбрасываясь в отбор. Пространство между игроками было очень мало, пытавшимся создать Волошин и Кабаев – они отходили шире, растягивая защитников. В один из таких эпизодов появилась щель, которую использовал Бражко – классный и мощный удар потянул вратарь.

Как и "Лацио", немцы больше всего давили из-за правого фланга с последующим забросом в Мерштедт или Гложек. Развитие атак шаблонное: выманить Бражка или Шапаренко выше и найти пространство для перевода вперед. Именно так и произошло в момент гола: Бауман возле центрального круга получил время, чтобы увидеть Жандре в зоне Дубинчака, француз свободно принял и прострелил в штрафную, где Гложеку оставалось только забивать с нескольких метров. Снова комплексная ошибка на нескольких участках поля, ответственность за пропущенный мяч ложится чуть ли не на пол команды.

Поражение "Динамо", от которого больно всей Украине. Что пошло не так в матче Лиги Европы против "Хоффенхайма"

Первый тайм чем-то напоминал поединок против "Лацио" : киевляне контролируют игру, навязывают свой темп, чаще пытаются угрожать чужим воротам. Но так же легко теряют мяч на собственной половине и дарят немцам моменты, которые из-за обрезок становятся опаснее методических и спланированных атак бело-синих. А когда случился гол, украинцы начали проигрывать и второй темп, из-за чего давление на последнюю линию не останавливалось. Удар Бражка так и остался единственной реальной угрозой от "Динамо" за 45 минут.

Второй тайм. Новая проблема всей команды

На второй тайм киевляне сменили схему: Бражко стал играть выше, Шапаренко и Михайленко уже, однако желаемого результата не пришло. "Хоффенхайм" провоцировал бело-синих сохранять инициативу, чтобы утомить их и взорваться в нужный момент. Именно так немцам удалось забить во второй раз.

Гложек все сделал сам. Он протянул мяч метров с 40 с левого фланга в центр, мимо Михайленко через Попова, Бражка и Михавка; на мгновение показалось, что вместо киевлян выставили тренировочные стойки. Обыгрыш в касание с Крамаричем - и точный удар точно в угол. Бущан тянулся, но обводный выстрел был под стоечку, такое не берется. Это первые голы чеха за 6 месяцев и первый дубль с декабря прошлого года.

Развитию чужих атак способствовала гибкость Гриллича – 29-летний опорник не оставался на одной позиции. Разумные разрезные передачи оставляли вне игры по три динамовца, также он перерезал пасовые линии на Ваната, а иногда даже бросался под удар, как последний игрок перед воротами. Когда его заменили, эту задачу взяли на себя Крамарич и Бишоф. Взаимозаменяемость позволяла немцам свободно чувствовать себя на половине поля киевлян и во вторые 45 минут.

У "Динамо" открылась новая проблема - попытки пройти в одно касание ломались из-за банальной потери на приеме. И это при том, что статистически немцы теряли мяч почти вдвое чаще. Не было поэтому и забросов: Бущан несколько раз выносил куда-то за спины Нсоки и Штаху, но Ванат и Волошин проигрывали борьбу корпусом. Ограниченность доступных защитников не позволяла добавить качества и в оборонные действия "Динамо": Попов до сих пор не может найти свой стиль, Михавко пришлось снять из-за нескольких тактических ошибок, латерали тоже были слабы. В "Хоффенхайме" центрбек Штах сам контролировал любой прострел. За 45 минут ни присутствовавшие, ни новые игроки бело-синих так и не дали остроты.

2:0 - "Динамо" проигрывает второй матч матч ЛЕ и застревает в подвале таблицы с ужасной разницей мячей "-5". Стабильность начала сезона растеряна, звезды уходят с поля без результативных действий. Динамовцы не смогли использовать самый слабый элемент в "Хоффенхайме" - ни один из угловых не привел к опасности, даже когда немцы отчаянно пытались выбить мяч и не попадали после. Далее – УПЛ и пауза сборных; у Шовковского очень мало времени переработать все свои конспекты и придумать что-то новое, ведь дальше не такая уж слабая "Рома".