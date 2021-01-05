Помощник Луческу разорвал контракт с "Динамо"

Один из помощников главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу Диего Лонго заявил, что досрочно прекратил сотрудничество с киевлянами, поскольку больше не мог не видеть семью.

В интервью изданию Football.uа итальянец рассказал о сложных условиях работы в столичном клубе. По его словам, практически все время он был вынужден проводить на базе и имел всего два свободных часа два дня в неделю.

"К сожалению, я разорвал контракт с "Динамо". У меня было еще 2,5 года контракта с клубом. Понимаете, моя жена и дети все это время находились в Италии, а я 24 часа в сутки семь дней в неделю проводил на базе. Конечно, я сперва говорил с Мирчей Луческу. Я сказал, что не смогу больше продолжать, не видя свою семью. Мистер понял мою ситуацию. Он был расстроен, но сказал: "окей". Я сожалею об этом решении, но по-другому не мог поступить. Я проводил все время на тренировочной базе. Я приезжал на базу в 12 дня и уезжал поздно вечером. Учитывая матчи в Лиге чемпионов и чемпионате, у меня были свободны лишь два часа два дня в неделю. Наш график был очень жесткий и плотный", – рассказал о ситуации Лонго.

Отметим, что в "Динамо" итальянец работал тренером по физподготовке и контролировал ситуацию с мышечными травмами футболистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, стала известна дата первого матча киевлян в 2021 году.