Помічник Луческу розірвав контракт з "Динамо"

Один з помічників головного тренера "Динамо" Мірчі Луческу Дієго Лонго заявив, що достроково припинив співпрацю з киянами, оскільки більше не міг не бачити сім'ю.

В інтерв'ю виданню Football.uа італієць розповів про складні умови роботи в столичному клубі. За його словами, практично весь час він був змушений проводити на базі і мав всього дві вільні години два дні на тиждень.

"На жаль, я розірвав контракт з "Динамо". У мене було ще 2,5 роки контракту з клубом. Розумієте, моя дружина і діти весь цей час перебували в Італії, а я 24 години на добу сім днів на тиждень проводив на базі. Звичайно , я спершу говорив з Мірчею Луческу. Я сказав, що не зможу більше продовжувати, не бачачи свою сім'ю. Містер зрозумів мою ситуацію. Він був засмучений, але сказав: "окей". Я шкодую про це рішення, але інакше не міг вчинити. Я проводив весь час на тренувальній базі. Я приїжджав на базу в 12 дня та їхав пізно ввечері. З огляду на матчі в Лізі чемпіонів і чемпіонаті, у мене були вільні лише дві години за два дні на тиждень. Наш графік був дуже жорсткий і щільний " , – розповів про ситуацію Лонго.

Відзначимо, що в "Динамо" італієць працював тренером з фізпідготовки і контролював ситуацію з м'язовими травмами футболістів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стала відома дата першого матчу киян у 2021 році.