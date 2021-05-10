Полицию призвали провести расследование из-за скандала с матчем "Шахтера"

Бывший футболист сборной Украины Вячеслав Шевчук призвал правоохранительные органы обратить внимание на скандал вокруг матча "Минай" – "Шахтер" в 25-м туре Премьер-лиги.

Сам экс-игрок в эфире программы "Великий футбол" назвал ситуацию с невыходом игроков "Миная" на игру дикостью.

"Для меня вся эта история – это дикость. Считаю, что полиция должна внимательно провести расследование и очень жестко наказать виновных, чтобы подобных случаев больше не было. Это ненормально. Мне понравилась реакция игроков – они не выходили на поле и показали, что не являются участниками этих махинаций", – сказал Шевчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболисты "Миная" перед матчем с донецким "Шахтером" заперлись в раздевалке НСК "Олимпийский" после того, как букмекеры резко изменили котировки на игру.