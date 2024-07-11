Полицейский выстрелил в голкипера прямо на футбольном поле. Видео

Бразильская полиция начала расследование инцидента, произошедшего во время матча между "Гремио Анаполис" и "Сентро Оэсте". Как сообщает Daily Mail, "Сентро" выиграл матч со счетом 2:1, затем на поле произошла драка, после которой полицейский выстрелил резиновой пулей во вратаря "Гремио" Рамона Соузу.

Видео дня

На видео видно, как толпа игроков отходит от правоохранителей, а один из них стреляет в футболиста. Далее Соуза был замечен хромающим, а его команда подтвердила, что ему была оказана помощь после ранения в ногу. "Гремио Анаполис" выступил с заявлением, назвавший инцидент "преступным деянием" и пообещал всестороннее расследование и наказание для виновного офицера.

"Ужасное, невероятное и преступное действие человека, который должен ценить безопасность и неприкосновенность людей, находившихся на стадионе Жонаса Дуарте. 10 июля отмечено жестоким, грязным и ужасным актом против одного из наших игроков", - говорится в тексте.

Позже "Гремио Анаполис" опубликовал фотографии Соузы после случившегося.

Также в сети появилось видео, как один из медицинских работников поливал ему ногу водой, чтобы смыть кровь.

Военная полиция штата Гояс подтвердила, что начала расследование инцидента.

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