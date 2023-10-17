'Показали всему миру': футболистов сборной России назвали позором страны после фиаско в игре с Кенией

Футболисты сборной России в буквальном смысле опозорили страну-агрессорку, не сумев обыграть команду Кении, которая занимает 109-е место в мировом рейтинге. При этом тренер Валерий Карпин издевается над болельщикам, вызывая на подготовительные сборы по 45 игроков.

Об это в гневе в своем Telegram-канале написал бронзовый призер Олимпийских игр 1972 года Евгений Ловчев. Легендарный футболист московского "Спартака" раскритиковал национальную команду за ее отношение к спаррингу на фоне отстранения от международных соревнований.

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"Мы все время обсуждаем одну и ту же вещь с нашим отстранением – мол, как ведут себя ФИФА и УЕФА?! А как ведут себя игроки сборной, показывая такой футбол, как с Кенией? Это что, мы так показали всему миру, что нас забанили, а мы такие сильные и всем сейчас покажем? Нет, наоборот — были не очень, а стали еще хуже. Надо за страну-то постоять, а не позорить страну. Обращаюсь конкретно к Карпину – прекращай нас дурить, раз за разом ставя разный состав, все уже в курсе русских фамилий в РПЛ", – отметил Ловчев.

Ранее футболист сборной России и московского "Динамо" Даниил Фомин не смог ответить на вопрос, почему команды из РФ исключены из международных турниров.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 октября сборная России минимально обыграла другую африканскую сборную – Камерун.

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