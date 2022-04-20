'Поймать Киву и повесить на Майдане': бывший вратарь сборной Украине в шоке от Мариуполя и не щадил бы предателя

Бывший голкипер донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Рустам Худжамов, который сейчас работает тренером вратарей "Полесья", крайне жестко высказался по поводу дальнейшей судьбы депутата ВР от "Оппозиционной платформы – За жизнь" и предателе Украины Илье Киве. Сейчас он находится за границей и хочет получить политическое убежище в России.

В программе "Денисов Time" бывший вратарь сборной Украины обсуждал, как приятно было видеть ареста Виктора Медведчука, и отметил, что было бы еще лучше, если бы наказание понес и один из его соратников Кива. Также Худжамов в шоке от происходящего в Мариуполе.

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"Еще бы Киву достать оттуда. Поймать и повесить на Майдане. Было бы неплохо", – сказал Худжамов.

В Украине Киве объявлено подозрение в государственной измене за публичные призывы к насильственной смене власти и свержению конституционного строя.

Также Худжамов, который в свое время защищал цвета "Мариуполя", был поражен ужасающими разрушениями промышленного города от бомб российских оккупантов.

"Я не мог узнать ни строения города, ни районы. Понимаю, что того Мариуполя, который многие знали, уже нет и не будет. Самое страшное – это погребение людей на клумбах, дворах. Я вчера заснул в 6 утра. Я не мог спать, потому что перебирал в голове людей из города, которых знал. И понимал, что этих людей может уже не быть в живых. Это шок", – сказал голкипер.

Также Худжамов подчеркнул, что ребята из ультрас "Мариуполя" присылали ему информацию, что некоторых фанатов уже нет в живых: "А я помню, как аплодировал им после матча, благодарил".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что экс-вратарь сборной Украины поставил диагноз россиянам, отметив, что у нас свиньи живут лучше.