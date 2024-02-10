Поднял и подтерся. Поступок Роналду в Саудовской Аравии собрал 2.3 млн просмотров. Видео

Звезда клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду отметился неоднозначным поступком после поражения в Riyadh Season Cup. 39-летний капитан сборной Португалии не выдержал поражения (0:2) от "Аль-Хилаля".

Уходя в подтрибунное помещение после окончания матча Роналду поднял шарф "Аль-Хилаля", который ему бросили фанаты, и подтерся им. Футболист засунул "розу" [жаргонное название фанатского шарфа - ред] себе в шорты и сделал несколько движений, имитирующих вытирающие движения. После этого Криштиану швырнул "использованную тряпку" на пол.

За сутки видео собрало порядке 2.4 млн просмотров в социальной сети Х (бывшая Twitter).

Отметим, что Криштиану Роналду весь матч подвергался троллингом со стороны поклонников "Аль-Хилаля". Зрители скандировали "Месси! Месси!" каждый раз, когда португальский нападающий касался мяча.

В какой-то момент Криш не выдержал, начав отвечать "Тут нахожусь я! Не Месси!".

Как сообщал OBOZ.UA, осенью прошлого года "поступок столетия" Криштиану Роналду на матче азиатской Лиги чемпионов собрал 1 млн просмотров за сутки. В комментариях болельщики устроили шквал восторженных комментариев.

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