Идет первый тайм! Италия – Австрия – 0-0: смотреть онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Евро-2020

В субботу, 26 июня, сборные Италии и Австрии играют в 1/8 финала Евро-2020. Итальянцы вышли в плей-офф с первого места группы А, а вот австрийцы нарвались на одного из фаворитов турнира, финишировав на второй строчке группы С после победы над Украиной. Наша команда, к слову, умудрилась получить теоретически более простого соперника, хоть и заняла третью позицию.

Поединок пройдет на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне, начало в 22:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL ведет онлайн-трансляцию встречи.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ИТАЛИЯ – АВСТРИЯ

Евро-2020. 1/8 финала

"Уэмбли", Лондон

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Арбитр VAR: Стюарт Эттуэлл (Англия)

Италия – Австрия – 0:0

Италия: Доннарумма, Бонуччи, Ачерби, Ди Лоренцо, Спинаццола, Барелла, Верратти, Жоржиньо, Инсинье, Берарди, Иммобиле

Видео дня

Австрия: Бахманн, Драгович, Хинтереггер, Алаба, Забитцер, Гриллич, Баумгартнер, Лайнер, К. Шлагер, Лаймер, Арнаутович

7 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Всем привет! Сегодня в 1/8 финала чемпионата Европы Италия сыграет с Австрией. Итальянцы находятся в невероятной форме и демонстрируют роскошную игру. В трех матчах они ни разу не пропускали, но зато забили 7 голов. Австрия же слишком поверила в себя, особенно после того, как минимально выиграла у Украины. Правда, в том жутком матче австрийцы могли наколотить много мячей в ворота команды Андрея Шевченко. Реализация, очевидно, очень слабое место у австрийцев. Но вряд ли таких шансов будет много в матче с итальянцами.

5 ЧАСОВ ДО МАТЧА. Напомним, болельщики Австрии сильно разозлились, что именно им пришлось играть против Италии, а не Украине.

1 ЧАС ДО МАТЧА. Появились стартовые составы. Уже скоро начнется футбол!

50 МИНУТ ДО МАТЧА. Определился первый четвертьфиналист Евро-2020. Дания разгромила Уэльс, забив четыре "сухих" мяча.

10 МИНУТ ДО МАТЧА. Команды провели разминку и уже находятся в подтрибунном помещении.

5 МИНУТ ДО МАТЧА. Футболисты на поле. Звучат гимны.

1. МАТЧ НАЧАЛСЯ!

2. Арнаутович возвращался в оборону и нарвался на желтую карточку.

6. Иммобиле после острой вертикальной передачи влетел в Бахманна, рефери простил итальянца.

8. Бодро выглядят австрийцы, пытаются завладеть инициативой.

11. Организовали атаку подопечные Манчини. Но сперва удар Берарди заблокировали, а затем Спинаццола не попал в ворота с острого угла.

14. Инсинье теперь пробивал, Бахманн на месте.

16. Австрийцы пытались ответить своей атакой, но Баумгартнер выпустил мяч на левом фланге.

17. Опасный удар Бареллы! Вратарь спас.

18. Арнаутович неожиданно зацепился за мяч, прорвался ближе к воротам, но зарядил слишком высоко.

20. Хинтереггер грубо сбил Бареллу. Рефери карточку не дал.

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ ИТАЛИЯ – АВСТРИЯ

Трансляция встречи будет доступна на телеканалах "Украина", "Футбол 1" и "Футбол 2". Также игру можно посмотреть на российском Первом канале, "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ИТАЛИЯ – АВСТРИЯ

Очевидным фаворитом является сборная Италии, чью победу оценивают котировкой 1.49. В победу Австрии букмекеры верят крайне слабо и принимают ставки на такой исход с коэффициентом 8.40, а на ничью в основное время – 4.30.

СУДЬИ МАТЧА ИТАЛИЯ – АВСТРИЯ

Поединок рассудит английская бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. На линиях ему помогут Гэри Бесуик и Адам Нанн, а за системой видеоповторов будет наблюдать Стюарт Эттуэлл. Четвертым рефери назначен швейцарец Сандро Шерер.

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Роберто Манчини, главный тренер сборной Италии:

"Австрия – классная команда, играющая в агрессивный футбол. Нам надо будет провести очень хороший матч. Начинается плей-офф, и здесь ошибки недопустимы, в этом прелесть этих чемпионатов. Ты должен доказать, что сильнее, и ничего более. Если ребята продолжат играть так, как до этого, я буду счастлив. Это все, о чем я прошу".

Франко Фода, главный тренер сборной Австрии:

"Мы полностью сосредоточены на матче с итальянцами. Эта сборная пока произвела самое мощное впечатление. Они здорово атакуют, переигрывают соперника позиционно, хороши при переходах из обороны в атаку и наоборот. Даже в третьем матче, играя в экспериментальном составе, они смотрелись мощно. Это очень опасный соперник".

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Италия и Австрия являются географическими соседями, поэтому не удивительно, что пересекались на футбольных полях целых 35 раз (19 товарищеских матчей). При этом в XXI веке они всего раз играли друг против друга, да и то в далеком уже 2008 году. На счету Италии 16 побед, у австрийцев тоже немало, 11. При этом последние имеют лучшее соотношение голов, 50 на 46.

Напомним, Украина в 1/8 Евро-2020 сыграет против Швеции, благодаря которым и вышла из группы. Этот поединок пройдет 29 августа в Шотландии.