Задержали за танец с флагом Украины перед игроками СССР, из полиции забрал сын Бандеры: история невероятного поступка 20-летнего патриота

Украинский патриот Даниил Мигаль из-за советской власти прожил всю свою жизнь в Канаде, но с юности боролся за свободу и независимость Украины. В ночь на 8 марта из-за океана поступило печальное известие о смерти активиста, который 27 июля 1976 года во время матча сборной СССР на Олимпийских играх в Монреале выбежал на поле в вышиванке и станцевал гопак с сине-желтым флагом. Это произошло в полуфинальном поединке против команды ГДР, который подопечные Лобановского проиграли 1:2.

Событие в Монреале, конечно, не попало на экраны советского телевидения, поскольку в СССР делали все, чтобы помешать национальной самоидентификации украинцев. Однако поступок Мигаля освещали в канадской прессе, впоследствии его вспомнил в своей речи президент Украины Владимир Зеленский. А сегодня мы еще раз вспомним отчаянную попытку 20-летнего парня напомнить миру о своей родине и ее оккупации СССР.

Даниил Мигаль родился 28 декабря 1955 в Тандер-Бее, штат Онтарио в семье украинских эмигрантов. Отец Богдан родился из села Русов Ивано-Франковской области, учился в медицинском университете Львова и был врачом в дивизии "Галичина". И был вынужден эмигрировать в Канаду, чтобы не попасть под репрессии советской власти.

За океаном Богдан Мигаль женился на украинке Виктории-Анне Балабух, которая работала медсестрой. Но никогда не забывал свою родину. Дети изучали украинский язык и перенимали национальную культуру. Даниил работал журналистом на радио и газете в Тандер-Бэй, а также на телевидении Онтарио.

Во время Олимпиады-1976 20-летний Даниил вместе с друзьями из Союза украинской молодежи (СУМ) преодолел полторы тысячи километров из Тандер-Бея в Монреаль, чтобы поддержать украинских спортсменов в составе сборной СССР и сделать свое заявление.

"Мне было сложно понять, почему украинские спортсмены должны выступать под чужим флагом. Это несправедливо, ведь в честь их побед должен был подниматься в небо именно сине-желтый. А еще я понимал, что за Олимпиадой следит весь мир, и это отличная возможность заявить о независимость Украины", – рассказывал позже Данило.

В преддверии полуфинала футбольного турнира между СССР и ГДР представители СУМ пришли под здание, где развевались флаги всех стран-участниц Олимпийских игр. И младший брат Даниила Мигаля Андрей вылез на флагшток и сорвал советское знамя, которое сразу сожгли в знак протеста против репрессий украинцев в Союзе.

А 27 июля, когда футболисты СССР уступали в полуфинале Олимпиады представителям ГДР со счетом 0:2, Даниил сумел перехитрить охрану на стадионе, выбежать на поле в вышитой сорочке и выполнить гопак с украинским флагом, восклицая: "Свобода Украине!" У парня не было четкого плана, он просто увидел возможность и воспользовался ею.

Своим поступком Мигаль хотел "драматизировать судьбу украинского народа" и поддержать украинских футболистов, которых в старте вышло 9 человек, включая таких звезд, как Блохин, Буряк и Решко. А на тренерском мостике сидели Лобановский и Базилевич. 50 тысяч зрителей встретили страйкера овациями, а матч пришлось прервать.

Как только на поле появилась полиция, Даниил спрятал за пазуху украинский флаг, спокойно дал себя задержать и вывести за пределы арены. Тем временем 150 украинцев на трибунах вывесили огромный сине-желтый флаг и благодаря буквам на своих рубашках составили надпись "Свобода Украине!"

"Главная цель моего поступка – демонстрация всему миру, что мы, украинцы, имеем свой флаг и можем иметь свое государство. Хотел, чтобы наш флаг увидел весь мир", – объяснял свой исторический забег Мигаль.

"О, это интересно, я предполагаю, что это болельщик ГДР. Цвета его флага похоже подтверждают это, но он танцует на советский манер. В то время как публика встречает его овациями, полиция вмешивается, но вежливо. Да, иногда футбол, как и другие виды спорта вызывает энтузиазм, но все же жаль, что приходится прерывать матч, но в любом случае ему удалось переиграть внимательность охраны стадиона...", – отреагировал на выход Данила комментатор.

А тренера команды Олега Базилевича иностранные журналисты даже попытались спровоцировать своим наблюдением: "У меня создалось впечатление, что украинская демонстрация на поле, в частности гопак, вдохновила советских игроков, поскольку сразу после этого они забили один гол и были очень близки к успеху в игре". Но коуч на провокацию не поддался, потому что имел бы проблемы с советским руководством.

Об этой незаурядной истории рассказывала на своих страницах газета украинской диаспоры под названием "Свобода", а также еженедельник The Ukrainian Weekly.

"Даниил Мигаль из Тандер Бэй своеобразно ударил по колониальной политике Кремля в области спорта. Он продрался сквозь границу охранников стадиона и среди советских и немецких игроков развернул украинский желто-синий флаг со словами: "Свободу Украине!", – писала "Свобода".

Естественно, что в СССР об украинском патриоте на поле упорно молчали и СМИ, и сами футболисты, не упомянув этот случай ни в одном интервью. А Мигаля канадские правоохранители задержали буквально на несколько часов, а затем отпустили без всяких обвинений.

Из полиции Даниила забрал сын Степана Бандеры, Андрей, который приложил немало усилий для столь быстрого увольнения своего друга. Андрей как раз работал на Олимпиаде как аккредитованный журналист, а еще был известным в Канаде общественным деятелем, в частности организовывал массовые акции в защиту политических и религиозных заключенных в Украине.

"Я не имел при себе документов. Полисмены позвонили моему отцу в Тандер-Бей, установили мое лицо. Впоследствии в отделение пришел сын Степана Бандеры, Андрей, который и освобождал меня из полиции. Вместе с ним был адвокат по имени Любомир. Они поговорили с полисменами и меня отпустили", – вспоминал Даниил.

В 2017 году Мигаль, наконец, впервые приехал в Украину. А уже после полномасштабного вторжения России, 23 августа 2022 года, когда в нашей стране отмечают День государственного флага, сине-желтый флаг, с которым Данило танцевал гопак в Монреале, торжественно подняли на открытии нового сезона чемпионата Украины по футболу перед матчем "Шахтера" и "Металлиста 1925".

Среди вешавших этот флаг был обладатель "Золотого мяча" Блохин, игравший в том историческом полуфинальном матче ОИ-1976 в Монреале.

А президент Украины Владимир Зеленский в День флага вспомнил Мигаля в своей речи: "Этот флаг побывал на Олимпиаде-1976 в Монреале, когда во время полуфинального матча между сборными СССР и ГДР по футболу на поле выбежал представитель украинской диаспоры в Канаде Даниил Мигаль. В вышиванке и с сине-желтым флагом он станцевал гопак. Он всегда мечтал передать этот флаг в Украину. Сегодня это наконец произошло. И этот легендарный флаг будет поднят сегодня на открытии чемпионата Украины по футболу".

Последние годы Мигаль жил в маленьком городке Лаппе в Онтарио.

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