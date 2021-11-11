Петраков прокомментировал игру сборной Украины с Болгарией

Главный тренер сборной Украины по футболу Александр Петраков признался, что доволен тем, как играла его команда с Болгарией. В тоже время наставник посетовал, что футболисты не реализовали много моментов.

Александр Васильевич отметил, что у него нет претензий ни к одному из игроков.

"Нереализация моментов, это не фарт ? Вы понимаете в чем дело, я вам прямо скажу. Я человек опытный и никогда не скажу "Нам не везет". это чисто техническое мастерство футболистов", – заявил Петраков в эфире телеканала "Футбол".

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Прокомментировал главный тренер и тактическую расстановку украинской команды в 4 защитника.

"Я доволен как ребята сыграли в этой схеме. Я "непрочитанная книга" – я буду меняться, должен найти свой рисунок. У меня не было игр, чтобы потренироваться. Тут попробовал, мне понравилось. Будем пытаться найти нужный вариант", – добавил коуч.

Петраков не считает это попыткой запутать боснийцев. Александр Васильевич оценил и игру своих лидеров.

"Я доволен. Зинченко и Ярмоленко долго не играли, поэтому я их выпустил на все 90 минут. Попробовал Зинченко на левом фланге. Конечно, я хочу, чтобы все голы были забиты в Боснии. Это игра дала больше позитива через качество футбола. То, что не забили? Оставили на Боснию", – подытожил наставник.

Напомним, что Украина не смогла победить Болгарию в товарищеском матче. Встреча в Одессе завершилась со счетом 1:1.