Петраков обвинил Казахстан в 'сливе' матчей отбора ЧМ-2022 конкурентам Украины

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков выразил недовольство игрой казахстанской национальной команды в матче с конкурентами "желто-синих" в борьбе за место в плей-офф отбора ЧМ-2022 по футболу. Наставник наших соотечественников отметил, что казахи безвольно проиграли Финляндии и Боснии и Герцеговине.

Об этом сам Петраков заявил на пресс-конференции после игры с боснийцами, в которой Украина упустила победу (1:1). Он подчеркнул, что не прикидывал шансы команды на итоговое второе место в отборочной группе D.

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"Я скажу честно, не просчитывал ничего, даже не думал об этом. Только смотрел матч Казахстан – Финляндия, когда ехали на игру с Боснией. Казахстанцы выходили на нас с горящими глазами, а затем два поединка проиграли вчистую, даже не дрались. Ни с Боснией и Герцеговиной, ни с Финляндией. Шансы? Мы будем драться до конца, это я вам обещаю. Все ребята это понимают", – подчеркнул 64-летний специалист.

Напомним, после 8-го тура квалификации к Мундиалю в Катаре "желто-синие" занимают второе место в группе, имея в активе девять очков. Вашему вниманию все расклады, как Украине выйти в плей-офф отбора на ЧМ.

Как сообщал OBOZREVATEL, опытный полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко пожаловался на поле стадиона "Арена-Львов" после ничьи с боснийцами. По мнению футболиста, состояние газона повлияло на действия наших футболистов и итоговый результат.