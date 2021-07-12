Переход "нового Шевченко" из "Динамо" в Италию оказался под угрозой срыва: СМИ раскрыли детали

Переговоры "Динамо" и "Дженоа" касательно трансфера украинского нападающего Владислава Супряги зашли в тупик. Команды пока что не могут уладить финансовые детали сделки.

Как сообщает издание Tribuna, итальянский клуб не готов платить всю или большую часть суммы за трансфер игрока уже сейчас. Генуэзцы рассчитывали взять нашего соотечественника в аренду с обязательством выкупа или растянуть оплату его перехода на несколько лет, однако киевляне на это не согласны.

По этой причине "Дженоа" приостановил переговоры с "Динамо". При нынешних условиях сделка является маловероятной, но в будущем итальянская команда еще может вернуться к кандидатуре Супряги.

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Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что сумма трансфера украинского нападающего, которого сенегальский агент Ибрагим Сонко назвал "новым Андреем Шевченко", может составить 7-8 миллионов евро. Владислав якобы согласовал пятилетний контракт с генуэзцами.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" объявило о подписании двух новичков – Дениса Антюха, который в прошлом сезоне выступал за "Колос", и Ильи Шкурина из московского ЦСКА.