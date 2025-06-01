'Относиться по-свински'. Российский вратарь ПСЖ после победы в ЛЧ наплевал на соотечественников

Российский голкипер Матвей Сафонов, ставший победителем Лиги чемпионов вместе с ПСЖ, оказался в центре скандала из-за игнорирования российских журналистов. Вратарь, который не выходил на поле в финальном матче, отказался давать комментарии прессе, несмотря на просьбы представителей отечественных СМИ.

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Журналист Игорь Рабинер в своём Telegram-канале назвал поведение Сафонова вопиющим и проявлением неуважения к людям, которые его поддерживали. По его словам, игрок демонстративно прошёл мимо журналистов, в том числе и правообладателей, проигнорировав даже тех, кто ожидал его до глубокой ночи.

Позже выяснилось, что Сафонов всё же дал краткое интервью у бровки Роману Гутцайту, но на этом его общение с прессой закончилось. Рабинер подчеркнул, что дело не в обязательности общения, а в элементарной воспитанности и уважении к соотечественникам, особенно в момент, когда вся страна гордилась его достижением.

Комментатор "Матч ТВ" Дмитрий Губерниев также раскритиковал Сафонова, сравнив его с Александром Овечкиным, который всегда находил слова для болельщиков в важные моменты. Он отметил, что россияне радовались успеху вратаря ПСЖ, но в ответ получили молчание и демонстративное безразличие.

"Как спортсмен он прекрасен, поздравляю. А как человек – невежда, потому что вся страна за него болела и поддерживала, несмотря на то, что он на поле не вышел. Как алименты не платить, он первый. Как к болельщикам относиться по-свински, он тоже первый", – заявил Губерниев в интервью "Советскому спорту".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне французский ПСЖ разгромил итальянский "Интер" и впервые в своей истории выиграл Лигу чемпионов. Решающий матч самого главного футбольного турнира Европы на "Альянц Арене" в Мюнхене завершился со счетом 5:0.

При этом подготовка к финалу вызвала резкую критику со стороны экспертов. Легендарные звезды мирового футбола Марко ван Бастен и Рафаэль ван дер Варт недовольны развлекательной программой перед матчем между "Интером" и "Пари Сен-Жермен".

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