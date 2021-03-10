Отношения невыносимы: турецкий гранд выгнал экс-игрока "Динамо" из команды

"Галатасарай" в одностороннем порядке разорвал контракт с полузащитником Юнесом Беланда, так как "отношения с ним стали невыносимыми".

Как сообщается на официальной странице одного из грандов турецкого футбола в Twitter, бывший игрок "Динамо" неоднократно нарушал дисциплинарные пункты, прописанные у него в контракте, и вредил имиджу клуба. Но последней каплей стало его интервью после ничейного матча местной Суперлиги с "Сивасспором" (2:2). Общаясь с журналистами, Беланда позволил себе раскритиковать состояние газона на домашнем стадионе "Галатасарая".

Напомним, что в 2013-2017 годах контракт Юнеса принадлежал "Динамо". Летом 2017-го он перешел в турецкий клуб за 10 миллионов евро. Марокканец два раза становился чемпионом Суперлиги, один раз выигрывал Кубок страны и еще один раз – Суперкубок. В 131 матче за "Галатасарай" Беланда забил 22 гола и отдал 26 результативных передач.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно информации СМИ, другой экс-футболист "Динамо" Карлос Самбрано сбил человека и сбежал с места ДТП.