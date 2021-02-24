Экс-защитник "Динамо" сбил человека и сбежал с места ДТП – СМИ

Бывшего защитника киевского "Динамо" Карлоса Самбрано, который сейчас выступает за "Боку Хуниорс", обвинили в том, что он сбил человека и сбежал с места ДТП.

Как сообщает издание La Nacion, жертвой аварии стал мотоциклист, который возвращался с работы поздно вечером в первых числах февраля. В него врезался автомобиль Audi A4. Водитель транспортного средства не остановился, чтобы оценить состояние потерпевшего. Ему помогли прохожие, которые и вызвали ему скорую.

В 400 метрах от места происшествия была найдена машина, которая принадлежит Самбрано. На передней части белой Audi A4 были обнаружены вмятины со стороны водителя, которые могли появиться как раз после столкновения с мотоциклистом.

Через адвоката Карлос подтвердил, что принял участие в инциденте. По словам людей из окружения перуанца, человек, который сопровождал футболиста, остался на месте ДТП до приезда полиции.

Сам пострадавший опроверг эту информацию. Он заявил, что автомобиль Audi A4 выполнил опасный маневр, а после столкновения ускорился и уехал в неизвестном направлении.

Сейчас в отношении перуанца ведется расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Самбрано вступил в конфликт с телеканалом, который уличил его в измене.