Отец звездного футболиста спрятался в туалете, чтобы скрыть переговоры с "Барселоной"

Отец звездного нападающего "Боруссии" из Дортмунда Эрлинга Холанда пытался скрыть от журналистов свой прилет в Барселону на переговоры с одноименным клубом.

Как сообщает издание AS, знаменитый агент футболиста Мино Райола разработал специальный план, который должен был позволить Альфу-Инге остаться незамеченным на выходе из аэропорта. Холанд-старший зашел в туалет и дождался, пока представитель его сына не пройдет мимо работников СМИ и не сядет в машину, которую подготовили руководители каталонского гранда.

Первая часть плана была успешно завершена, а вот вторая провалилась. Журналисты знали, что Райола прилетел не один, поэтому ждали, пока отец нападающего "Боруссии" Д появится на выходе из терминала. Спустя полчаса он вышел на улицу и попал в объективы камер.

Отметим, что европейские топ-клубы начали настоящую охоту на Холанда, который сообщил, что собирается покинуть немецкую команду в летнее межсезонье. Представители норвежского футболиста провели переговоры не только с "Барселоной", но и с мадридским "Реалом". Также на Эрлинга претендуют "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Челси" и другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против "Севильи" Холанд установил исторический рекорд турнира, а в ответном матче норвежец отличился голом при невероятных обстоятельствах.