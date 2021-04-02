Батько зіркового футболіста сховався в туалеті, щоб приховати переговори з "Барселоною"

Батько зіркового нападника "Боруссії" з Дортмунда Ерлінга Голанда намагався приховати від журналістів свій приліт у Барселону на переговори з однойменним клубом.

Як повідомляє видання AS, знаменитий агент футболіста Міно Райола розробив спеціальний план, який мав дозволити Альфу-Інге залишитися непоміченим на виході з аеропорту. Голанд-старший зайшов у туалет і дочекався, поки представник його сина не пройде повз працівників ЗМІ і не сяде в машину, яку підготували керівники каталонського клубу.

Перша частина плану була успішно виконана, а ось друга провалилася. Журналісти знали, що Райола прилетів не один, тому чекали, поки батько нападника "Боруссії" Д з'явиться на виході з терміналу. Через пів години він вийшов на вулицю та потрапив в об'єктиви камер.

Відзначимо, що європейські топклуби розпочали справжнє полювання на Голанда, який повідомив, що збирається залишити німецьку команду в літнє міжсезоння. Представники норвезького футболіста провели переговори не тільки з "Барселоною", але і з мадридським "Реалом". Також на Ерлінга претендують "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Ліверпуль", "Челсі" та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Севільї" Голанд встановив історичний рекорд турніру, а в матчі-відповіді норвежець відзначився голом за неймовірних обставин.