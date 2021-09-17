Отец игрока "МанСити" умер через несколько минут после дебютного гола сына в Лиге чемпионов

В семье нидерландского защитника английского "Манчестер Сити" Натана Аке случилась смертельная трагедия во время матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Отец 26-летнего футболиста скончался через несколько минут после того, как Натан открыл счет в игре с "РБ Лейпциг".

Как сообщил Аке в соцсетях, папа сильно болел, и лечение было невозможно.

"Может, так и должно было быть. Отец смотрел, как я играю, и всегда испытывал гордость и счастье. Я знаю, что ты всегда будешь со мной, ты всегда будешь в моем сердце. Этот вечер был для тебя", – написал игрок в Instagram.

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В августе 2021 футболист сборной Нидерландов заключил пятилетний контракт с "горожанами". Клубу с "Этихада" эта покупка обошлась в 40 млн фунтов.

Аке успел провести за "Сити" два матча (в АПЛ и Суперкубке Англии). Его гол в ворота "РБ Лейпциг" стал первым в футболке клуба из Манчестера.

Как сообщал OBOZREVATEL, матч "Манчестер Сити" – "РБ Лейпциг" завершился со счетом 6:3. Натан открыл счет в игре.