'Оставлять в таком положении...' Блохин упрекнул Шевченко за уход из сборной Украины

Легендарный футболист киевского "Динамо" Олег Блохин выразил свое удивление решением Андрея Шевченко покинуть сборную Украины. Лучший бомбардир в истории "бело-синих" так же отметил, что экс-наставнику "желто-синих" стоило доработать с командой до конца отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Об этом сам Блохин заявил в интервью Meta-ratings.com.ua. По его словам, национальная сборная, имея в активе три очка в трех матчах квалификации к Мундиалю, находится в тяжелом положении.

"Уход Шевченко? Конечно, он для меня стал неожиданностью. Думал, если уж на то пошло, то пусть Андрей Шевченко доиграет этот отборочный цикл, а потом будет решать, уходить или не уходить. Но чтобы оставлять сборную в таком положении... Видимо, после стартовой ничьей с Францией казалось, что обыграют финнов и казахов – и в активе будет семь очков. Но не тут-то было. Сейчас положение тяжелое", – сказал Блохин.

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Напомним, украинцы в марте сыграли три подряд матча вничью на старте отбора ЧМ-2022 – с Францией, Казахстаном и Финляндией (все – 1:1). 1 августа после завершения Евро-2020 Андрей Шевченко объявил, что он и его тренерский штаб больше не будут работать с национальной командой.

Как сообщал OBOZREVATEL, новым главным тренером сборную Украины по футболу стал Александр Петраков, который был назначен исполняющим обязанности наставника. При этом он все еще не подписал контракт с национальной ассоциацией.